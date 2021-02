'Time' coloca Marcus Rashford entre os 100 mais influentes do mundo

Marcus Rashford é mais do que um jogador de futebol. Nessa quarta-feira, a revista 'Time' publicou o 'The Next 100', sua lista anual das 100 personalidades jovens mais influentes do mundo. E nela aparece o atacante do Manchester United.

Na lista estão atletas, artistas, líderes políticos, entre outros, reconhecidos publicamente por suas lutas por um mundo melhor. No caso de Rashford, ele é premiado por seu trabalho humanitário na Inglaterra.

Durante o último ano, o atacante liderou uma campanha contra fome infantil no Reino Unido, com destaque para a manutenção da merenda escolar durante a pandemida provocado pelo coronavírus.

Lewis Hamilton, sete vezes campeão do mundo de Fórmula 1, foi o escolhido pela revista norte-americana para escrever o artigo sobre o seu compatriota Marcus Rashford.

"Em um ano que nos mostrou o poder de trabalharmos juntos em prol de um objetivo comum, ele foi uma força galvanizadora por trás da união de pessoas em todo o Reino Unido no esforço de garantir que nenhuma criança passasse fome", escreveu Hamilton.

"Marcus inspirou incontáveis outras pessoas a se juntar a ele nesta missão e consolidou seu status como modelo. Sua determinação, resiliência e persistência têm sido verdadeiramente inspirador. Mal posso esperar para ver como ele continuará este importante trabalho", completou.

O atacante utilizou as redes sociais para agradecer as palavras do piloto. "Agradecido pelas suas gentis palavras, irmão. Obrigado", escreveu Rashford.