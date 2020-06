Time espanhol contrata o irmão de Agüero

Aos 23 anos, Gastón del Castillo, vestirá uma nova camisa em sua carreira futebolística. O irmão de Agüero vai reforçar o time do Olivenza.

O parente do craque argentino do Manchester City também é atacante e assinou vínculo para participar da próxima temporada do clube da terceira divisão espanhola.

A tentativa no futebol europeu vem após uma passagem sem sucesso pelo México, onde atuava pelo Saltillo. Gastón também teve passagens apagadas por Arsenal de Sarandi, Independiente e Cádiz.