Time turco quer Sneijder na equipe técnica

Bulent Uygun, atual comandante do Denizlspor, jogou com Sneijder no Al Gharafa, do Catar, e conhece bem o craque aposentado há quase um ano.

Em entrevista a 'Fanatik', o técnico manifestou a vontade de contar com o ex camisa 10 da Seleção dos Países Baixos auxiliando no dia a dia de sua equipe.

"Ele tem muita experiência no futebol. Passou pela Liga dos Campeões com a Inter de Milão, jogou com estrelas no Real Madrid e teve sucesso com o Galatasaray. Ele ainda não tomou uma decisão quanto ao seu futuro, mas pode vir quando quiser", falou o treinador do time turco.

Recentemente, Sneijder virou manchete ao mostrar uma grande dose de autoconfiança e falar a 'FOX Sports' que poderia ter chegado ao nível da Bola de Ouro.

"Eu poderia ter me tornado Messi ou Cristiano, mas não quis. Simplesmente não tinha vontade. Aproveitei a vida, bebia de vez em quando no jantar, e nesses detalhes estava a diferença", confessou novamente.

Após sair do futebol de seu país, o jogador passou por Real Madrid, Inter de Milão, Galatasaray, Nice e Al-Gharafa.