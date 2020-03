Times da China retornam após contenção do coronavírus

A China é um dos países que estão saindo do difíceis momentos causados pela pandemia do coronavírus. Muitas equipes tiveram que deixar o país para evitar infecções, além das que já estavam no exterior.

De acordo com informação de 'Titan Sport Plus', o Changchun Yatai foi uma das últimas equipes organizarem o retorno depois que o perigo diminuiu consideravelmente.

Além disso, a Seleção da China também pegou a passagem de volta.

Apesar da promissora recuperação, segundo 'Daily Mail', que cita diferentes do país asiático, o futebol na República Popular da China não será retomado até o final de maio deste ano.