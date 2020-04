Timo Werner, a futura estrela do Real ou Barça

O atacante do RB Leipzig, Timo Werner, é considerado uma opção alternativa de transferência para Barcelona e Real Madrid, já que os gigantes da Liga buscam Neymar, Lautaro Martinez e Kylian Mbappe.

Ambos os lados de uma divisão feroz do clássico estão de olho em um líder comprovado na próxima janela de transferências.

Pode ser que várias opções sejam buscadas, com o jovem do Borussia Dortmund, Erling Haaland, outro alvo que aparece com destaque no radar de recrutamento do Real.

Os planos estão sendo elaborados no Camp Nou e no Santiago Bernabéu. No caso do Barcelona, ​​eles ainda consideram Neymar como sua primeira escolha, com o brasileiro há muito tempo vinculado a um retorno do Paris Saint-Germain à Catalunha. A estrela argentina da Inter de Milão, Lautaro Martínez, é outra que os Blaugrana gostariam de receber em seu elenco. Se nenhuma dessas contratações for assegurada, o atacante sueco da Real Sociedad, Alexander Isak, é visto como plano B. No entanto, entende-se que vários outros atletas são considerados.

O portal 'Goal' apurou que Werner foi adicionado a essa lista, com o alemão vendo o interesse em seus serviços aumentar a cada semana. Ele sugeriu que uma mudança poderia ser feita na próxima janela, com o jovem de 24 anos pronto para assumir um novo desafio.

Grande parte das especulações que foram geradas até agora levou Werner a se unir a equipes na Inglaterra, com os gigantes ​​da Premier League, Liverpool e Chelsea, relatando o desejo de contratá-lo.

Ambos podem ser deixados de mãos vazias, se os rivais na Espanha decidirem que Werner seria uma contratação interessante aos elencos. O Real está determinado a garantir que outro atacante seja contratado, já que Luka Jovic luta para se firmar em sua temporada de estreia no Santiago Bernabeu.

Entende-se que os Blancos estão dispostos a se separar do sérvio, a fim de liberar fundos e ajudar na busca de novos jogadores. O Barcelona também está ansioso para conseguir outro número 9 no perfil de Luis Suarez, sobretudo pela idade do uruguaio, que tem 33 anos.

Eles querem ter certeza de que não serão deixados aquém, o que significa que a atenção pode ser mudada de atletas como Lautaro e Werner se o mercado começar a se mover em uma direção diferente.