Timo Werner abre mão da Champions para acertar com o Chelsea

Enquanto as principais ligas nacionais da Europa retornam aos poucos, as atenções ficam por conta da volta da Champions League. E o RB Leipzig, que já está classificado para as quartas de final da competição, teve uma má notícia. Isso porque Timo Werner não deve mais jogar a Liga dos Campeões pelo clube alemão.

A decisão do jogador faz parte de mais um capítulo envolvendo sua transferência ao final desta temporada, uma vez que o Chelsea teria concordado em pagar a multa rescisória de 68 milhões de dólares (cerca de R$ 345 milhões) para levar o jogador a Stamford Bridge.

Assim, o alemão de 24 deve jogar a Bundesliga até o final, mas não deve retornar para jogar a Liga dos Campeões por seu clube atual. A UEFA pretende encerrar o torneio apenas em agosto, após o fim da temporada no continente europeu.

Ainda antes da paralisação do futebol, o RB Leipzig garantiu a classificação para as quartas de final da competição eliminando o Tottenham com 4 a 0 no placar agregado. O Chelsea, por outro lado, terá uma missão quase impossível para seguir vivo no torneio. Na partida de ida, em Stamford Bridge, foi derrotado por 3 a 0 pelo Bayern de Munique. O jogo de volta, na Alemanha, ainda não foi realizado.

De acordo com informações apuradas pela Goal, Werner pretende se mudar para Londres o mais rápido possível para se adaptar à vida no novo país, o que deve acontecer imediatamente após o término da Bundesliga, que tem sua última rodada programada para acontecer no dia 27 de junho. A expectativa é de que o acordo entre Chelsea e RB Leipzig aconteça até o final desta semana.

A partir de então, os Blues voltam as atenções para a contratação Ben Chilwell, do Leicester. O clube também já acertou a compra de Hakim Ziyech, do Ajax, por 43 milhões milhões de dólares (aproximadamente R$ 220 milhões).

Além deles, o Chelsea deve ter mais mudanças em seu elenco. William e Pedro não devem renovar e podem sair de graça ao final da temporada. Por outro lado, a equipe de Frank Lampard ainda monitora alguns outros jogadores, como Kai Havertz, do Bayer Leverkusen, Said Benrahma, do Brentford, Samuel Chukwueze, do Villarreal, Nathan Ake, de Bournemouth, Alex Telles, do Porto, e Nicolas Tagliafico, do Ajax.