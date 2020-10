Tirando Ibrahimovic, os gols do Milan têm 22 anos de média

Durante anos, falou-se no Milan dos dinossauros. De uma equipe estagnada incapaz de se rejuvenescer depois de aguentar sua geração campeã até o último suspiro. Mas este novo projeto tem vibrações radicalmente diferentes.

A equipe de Stefano Pioli ainda não perdeu nesta temporada 2020-21 e vem sendo a melhor equipe ao lado do Bayern após a volta do futebol. Um desempenho extraordinário obtido com o retorno de um homem-chave, Zlatan Ibrahimovic.

Sim, falar sobre Ibrahimovic e rejuvensecimento pode não parecer compatível. Mas o que o Milan fez foi abrir as portas a um time jovem e sem rumo certo. O sueco conseguiu fortalecer a ninhada de jovens 'rossoneri' de forma brutal.

A amostra dessa regeneração é que os que balançam a rede no Milan são tremendamente jovens se não contarmos com Zlatan Ibrahimovic. Com sete gols lidera o atacante de 39 anos. Os próximos artilheiros são Krunic, que fez um gol e tem 27, e Çalhanoglu, que fez quatro com 26. Castillejo, tem três com 25.

A partir daí, encontramos jogadores como Colombo, que já marcou quatro gols nesta temporada e fez 18 anos, ou um Saelemaekers que chegou no inverno do Anderlecht por 3,5 milhões e que aos 21 está liderando o Milan pelas bandas. Neste fim de semana, contra a Roma, ele marcou seu segundo gol.

Rafael Leão, Brahim, Tonali, Daniel Maldini, Theo Hernández, Kalulu, Hauge... Como dissemos, além de Ibrahimovic, a realidade é que a média de idade dos jogadores que marcaram com o Milan nesta temporada é de 22, 2 anos. Amostra inconfundível de uma equipe em transformação e com muita gordura para queimar.