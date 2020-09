Tite convoca Matheus Cunha para substituir Gabriel Jesus

A lista de convocados do Brasil para as Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar tem uma novidade. Sai Gabriel Jesus e entra Matheus Cunha, que terá a sua primeira oportunidade com a seleção principal.

O atacante de 21 anos do Hertha Berlin, destaque na temporada passada pelo RB Leipzig, substitui o jogador do Manchester City, que teve lesão detectada após o jogo contra o Wolverhampton, na segunda-feira, pela Premier League.

Em janeiro deste ano, Matheus Cunha foi o artilheiro do Pré-Olímpico que classificou o Brasil para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Ele marcou cinco gols em sete partidas. Pelo ciclo olímpico, nos 16 jogos disputados pela Seleção Sub-23, ele balançou as redes em 14 oportunidades.

Os jogadores de Tite se encontram em 5 de outubro na Granja Comary, em Teresópolis. Quatro dias depois, a seleção enfrenta a Bolívia na Neo Química Arena, em São Paulo, e, no dia 13, joga contra o Peru, em Lima.