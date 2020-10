Tite convoca Pedro e Bruno Henrique como suplentes

Pedro é o grande nome do momento no Flamengo e brilhou no empate contra o Internacional, no último domingo, por 2 a 2, no Estádio Beira-Rio, pelo Brasileirão. Por isso, o jogador de 23 anos foi lembrado por Tite para os jogos de novembro.

A lista já havia sido divulgada, mas o centroavante foi incluído como suplente, como informou 'UOL'. Da mesma forma, Bruno Henrique poderá substituir algum dos 23 convocados em caso de imprevisto.

A relação definida pelo treinador da seleção vale para os jogos contra Venezuela e Uruguai e ainda conta com mais cinco nomes como suplentes, que não foram revelados pela comissão técnica.

Vale lembrar ainda há outros dois integrantes do Flamengo entre os 23 relacionados por Tite: o zagueiro Rodrigo Caio e o meia Everton Ribeiro.

Confira no vídeo acima os lances de efeito, o gol e as belas jogadas protagonizadas por Pedro no fim de semana. O centroavante já soma nove gols no brasileirão e é o terceiro colocado na lista de artilheiros da competição nacional.