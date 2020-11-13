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Os números de Tite na seleção brasileira

BeSoccer por BeSoccer @besoccerPT - 0 127

Pin Os números de Tite na seleção brasileira. EFE/Lucas Figueiredo/CBF
Os números de Tite na seleção brasileira. EFE/Lucas Figueiredo/CBF

Os números de Tite na seleção brasileira

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Técnico assumiu o comando do Brasil em 2016 e seu retrospecto é bem expressivo, mas as cobranças ainda são pela conquista da Copa do Mundo.

Quando Tite assumiu o comando da seleção brasileira em 2016, todos esperavam por um salvador da pátria e o seu nome era praticamente unânime entre os torcedores. No entanto, após quatro anos à frente da seleção, o técnico já não conta com o mesmo apoio que tinha anteriormente, apesar de seus números ainda serem ótmos.

Com 50 jogos disputados desde quando aceitou comandar a seleção, Tite possui apenas uma derrota em partidas oficiais, justamente contra a Bélgica, nas quartas de final da Copa do Mundo de 2018, o que é alvo da maior parte das críticas que recebe, apesar da conquista da Copa América um ano depois.

Em 2020, Tite terá apenas quatros jogos com a seleção. Dois deles já foram: vitórias contra Bolívia e Peru. Os próximos dois compromissos serão diante da Venezuela e Uruguai. Todos os jogos são válidos para as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.

Confira os números do treinador à frente da seleção brasileira!

RETROSPECTO DE TITE 

Desde que assumiu a seleção, Tite esteve à beira do campo em 50 jogos, entre amistosos, partidas das Eliminatórias para a Copa do Mundo, Mundial de 2018 e Copa América 2019.

O número de triunfos é expressivo. São 36 com o treinador no comando, além de dez empates e apenas quatro derrotas.

JOGOS VITÓRIAS EMPATES DERROTAS APROVEITAMENTO
50 36 10 4

78,7%

JOGOS DETALHADOS

VITÓRIAS

DIA JOGO COMPETIÇÃO
13/10/2020 BRASIL 4 X 2 PERU ELIMINATÓRIAS
09/10/2020 BRASIL 5 X 0 BOLÍVIA ELIMINATÓRIAS
19/11/2019 BRASIL 3 X 0 COREIA DO SUL AMISTOSO
07/07/2019 BRASIL 3 X 1 PERU COPA AMÉRICA 2019
02/07/2019 BRASIL 2 X 0 ARGENTINA COPA AMÉRICA 2019
21/06/2019 PERU 0 X 5 BRASIL COPA AMÉRICA 2019
14/06/2019 BRASIL 3 X 0 BOLÍVIA COPA AMÉRICA 2019
09/06/2019 BRASIL 7 X 0 HONDURAS AMISTOSO
05/06/2019 BRASIL 2 X 0 QATAR AMISTOSO
26/03/2019 BRASIL 3 X 1 REPÚBLICA TCHECA AMISTOSO
20/11/2018 BRASIL 1 X 0 CAMARÕES AMISTOSO
16/11/2018 BRASIL 1 X 0 URUGUAI AMISTOSO
16/10/2018 BRASIL 1 X 0 ARGENTINA AMISTOSO
12/10/2018 BRASIL 2 X 0 ARÁBIA SAUDITA AMISTOSO
11/09/2018 BRASIL 5 X 0 EL SALVADOR AMISTOSO
07/09/2018 BRASIL 2 X 0 EUA AMISTOSO
02/07/2018 BRASIL 2 X 0 MÉXICO COPA DO MUNDO 2018
27/06/2018 SÉRVIA 0 X 2 BRASIL COPA DO MUNDO 2018
22/06/2018 BRASIL 2 X 0 COSTA RICA COPA DO MUNDO 2018
10/06/2018 BRASIL 3 X 0 ÁUSTRIA AMISTOSO
03/06/2018 BRASIL 2 X 0 CROÁCIA AMISTOSO
27/03/2018 BRASIL 1 X 0 ALEMANHA AMISTOSO
23/03/2018 BRASIL 3 X 0 RÚSSIA AMISTOSO
10/11/2017 BRASIL 3 X 1 JAPÃO AMISTOSO
10/10/2017 BRASIL 3 X 0 CHILE ELIMINATÓRIAS
31/08/2017 BRASIL 2 X 0 EQUADOR ELIMINATÓRIAS
13/06/2017 BRASIL 4 X 0 AUSTRÁLIA AMISTOSO
28/03/2017 BRASIL 3 X 0 PARAGUAI ELIMINATÓRIAS
23/03/2019 BRASIL 4 X 1 URUGUAI ELIMINATÓRIAS
25/01/2017 BRASIL 1 X 0 COLÔMBIA ELIMINATÓRIAS
16/11/2016 BRASIL 2 X 0 PERU ELIMINATÓRIAS
10/11/2016 BRASIL 3 X 0 ARGENTINA ELIMINATÓRIAS
11/10/2016 BRASIL 2 X 0 VENEZUELA ELIMINATÓRIAS
06/10/2016 BRASIL 5 X 0 BOLÍVIA ELIMINATÓRIAS
06/09/2016 BRASIL 2 X 1 COLÔMBIA ELIMINATÓRIAS
01/09/2016 BRASIL 3 X 0 EQUADOR ELIMINATÓRIAS

EMPATES

DIA JOGO COMPETIÇÃO
13/10/2019 BRASIL 1 X 1 NIGÉRIA AMISTOSO
10/10/2019 BRASIL 1 X 1 SENEGAL AMISTOSO
07/09/2019 BRASIL 2 X 2 COLÔMBIA AMISTOSO
27/06/2019 BRASIL 0 (4) X (3) 0 PARAGUAI COPA AMÉRICA
18/06/2019 BRASIL 0 X 0 VENEZUELA COPA AMÉRICA
23/03/2019 BRASIL 1 X 1 PANAMÁ AMISTOSO
17/06/2018 BRASIL 1 X 1 SUÍÇA COPA DO MUNDO
14/11/2017 BRASIL 0 X 0 INGLATERRA AMISTOSO
05/10/2017 BRASIL 0 X 0 BOLÍVIA ELIMINATÓRIAS
05/09/2017 BRASIL 1 X 1 COLÔMBIA ELIMINATÓRIAS

DERROTAS

DIA JOGO COMPETIÇÃO
16/11/2019 BRASIL 0 X 1 ARGENTINA AMISTOSO
11/09/2019 BRASIL 0 X 1 PERU AMISTOSO
06/07/2018 BRASIL 1 X 2 BÉLGICA COPA DO MUNDO 2018
09/06/2017 BRASIL 0 X 1 ARGENTINA AMISTOSO

SALDO DE GOLS

GOLS MARCADOS GOLS SOFRIDOS SALDO DE GOLS JOGOS EM QUE SOFREU GOLS JOGOS EM QUE NÃO SOFREU GOLS
109 19 90 16 34

ARTILHEIROS NA ERA TITE

 

JOGADORES GOLS MARCADOS
GABRIEL JESUS 19
NEYMAR 18
COUTINHO 12
FIRMINO 11
PAULINHO 8
RICHARLISON 7
MIRANDA, THIAGO SILVA, WILLIAN, CASEMIRO, EVERTON 3
RENATO AUGUSTO, DIEGO SOUZA, MARCELO, THIAGO SILVA, MARQUINHOS, LUCAS PAQUETÁ 2
ALEX SANDRO, FILIPE LUÍS, TAISON, DAVID NERES, DANIEL ALVES, DANILO 1

TOTAL DE JOGADORES CONVOCADOS POR TITE

Os mais destacados
JOGADORES CONVOCAÇÕES
GOLEIROS  
ALISSON 14
EDERSON 14
GABRIEL BRAZÃO 1
WEVERTON 11
ALEX MURALHA 3
CÁSSIO 4
NETO 2
HUGO 1
SANTOS 2
DIEGO ALVES 1
IVAN 1
DANIEL FUZATO 1
MARCELO GROHE 3
DANILO FERNANDES 2
LATERAIS  
DANIEL ALVES 12
FÁGNER 10
GABRIEL MENINO 1
DANILO 9
RAFINHA 2
MARCOS ROCHA 1
ÉDER MILITÃO 5
MARIANO 1
MARCELO 8
FILIPE LUÍS 12
ALEX SANDRO 10
RENAN LODI 4
ALEX TELLES 2
WENDELL 1
FÁBIO SANTOS 1
JORGE 2
ISMAILY 1
EMERSON 1
ZAGUEIROS  
MARQUINHOS 16
DEDÉ 2
MIRANDA 11
THIAGO SILVA 15
RODRIGO CAIO 8
GIL 5
GEROMEL 2
DAVID LUIZ 1
FABINHO 8
JEMERSON 1
LUAN 1
VICTOR HUGO 1
FELIPE 3
DIEGO CARLOS 1
SAMIR 1
MEIO-CAMPISTAS  
PAULINHO 10
CASEMIRO 16
ALLAN 4
WALACE 1
FERNANDINHO 9
RAFAEL CARIOCA 2
ANDREAS PEREIRA 1
FRED 2
ARTHUR 9
HENRIQUE 1
WILLIAN ARÃO 1
RENATO AUGUSTO 10
MATHEUS HENRIQUE 1
BRUNO GUIMARÃES 2
COUTINHO 17
GIULIANO 7
LUCAS LIMA 5
DIEGO 4
ÉVERTON RIBEIRO 2
FELIPE ANDERSON 1
RODRIGUINHO 2
LUCAS PAQUETÁ 7
DOUGLAS LUIZ 3
ALLAN 2
OSCAR 1
GUSTAVO SCARPA 1
CAMILO 1
ATACANTES  
GABRIEL JESUS 13
NEYMAR 13
ROBERTO FIRMINO 15
WILLIAN 12
TAISON 6
DOUGLAS COSTA 8
DIEGO SOUZA 4
DUDU 2
LUAN 2
DIEGO TARDELLI 1
GABIGOL 2
ANDERSON TALISCA 1
WILLIAN JOSÉ 1
EVERTON 6
RICHARLISON 7
VINICIUS JR 3
RODRYGO 2
DAVID NERES 2
BRUNO HENRIQUE 2
MATHEUS CUNHA 1
PEDRO 1

 

 

 

 

 

 

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