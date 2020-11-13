Os números de Tite na seleção brasileira
Quando Tite assumiu o comando da seleção brasileira em 2016, todos esperavam por um salvador da pátria e o seu nome era praticamente unânime entre os torcedores. No entanto, após quatro anos à frente da seleção, o técnico já não conta com o mesmo apoio que tinha anteriormente, apesar de seus números ainda serem ótmos.
Com 50 jogos disputados desde quando aceitou comandar a seleção, Tite possui apenas uma derrota em partidas oficiais, justamente contra a Bélgica, nas quartas de final da Copa do Mundo de 2018, o que é alvo da maior parte das críticas que recebe, apesar da conquista da Copa América um ano depois.
Em 2020, Tite terá apenas quatros jogos com a seleção. Dois deles já foram: vitórias contra Bolívia e Peru. Os próximos dois compromissos serão diante da Venezuela e Uruguai. Todos os jogos são válidos para as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.
Confira os números do treinador à frente da seleção brasileira!
RETROSPECTO DE TITE
Desde que assumiu a seleção, Tite esteve à beira do campo em 50 jogos, entre amistosos, partidas das Eliminatórias para a Copa do Mundo, Mundial de 2018 e Copa América 2019.
O número de triunfos é expressivo. São 36 com o treinador no comando, além de dez empates e apenas quatro derrotas.
|JOGOS
|VITÓRIAS
|EMPATES
|DERROTAS
|APROVEITAMENTO
|50
|36
|10
|4
|
78,7%
JOGOS DETALHADOS
VITÓRIAS
|DIA
|JOGO
|COMPETIÇÃO
|13/10/2020
|BRASIL 4 X 2 PERU
|ELIMINATÓRIAS
|09/10/2020
|BRASIL 5 X 0 BOLÍVIA
|ELIMINATÓRIAS
|19/11/2019
|BRASIL 3 X 0 COREIA DO SUL
|AMISTOSO
|07/07/2019
|BRASIL 3 X 1 PERU
|COPA AMÉRICA 2019
|02/07/2019
|BRASIL 2 X 0 ARGENTINA
|COPA AMÉRICA 2019
|21/06/2019
|PERU 0 X 5 BRASIL
|COPA AMÉRICA 2019
|14/06/2019
|BRASIL 3 X 0 BOLÍVIA
|COPA AMÉRICA 2019
|09/06/2019
|BRASIL 7 X 0 HONDURAS
|AMISTOSO
|05/06/2019
|BRASIL 2 X 0 QATAR
|AMISTOSO
|26/03/2019
|BRASIL 3 X 1 REPÚBLICA TCHECA
|AMISTOSO
|20/11/2018
|BRASIL 1 X 0 CAMARÕES
|AMISTOSO
|16/11/2018
|BRASIL 1 X 0 URUGUAI
|AMISTOSO
|16/10/2018
|BRASIL 1 X 0 ARGENTINA
|AMISTOSO
|12/10/2018
|BRASIL 2 X 0 ARÁBIA SAUDITA
|AMISTOSO
|11/09/2018
|BRASIL 5 X 0 EL SALVADOR
|AMISTOSO
|07/09/2018
|BRASIL 2 X 0 EUA
|AMISTOSO
|02/07/2018
|BRASIL 2 X 0 MÉXICO
|COPA DO MUNDO 2018
|27/06/2018
|SÉRVIA 0 X 2 BRASIL
|COPA DO MUNDO 2018
|22/06/2018
|BRASIL 2 X 0 COSTA RICA
|COPA DO MUNDO 2018
|10/06/2018
|BRASIL 3 X 0 ÁUSTRIA
|AMISTOSO
|03/06/2018
|BRASIL 2 X 0 CROÁCIA
|AMISTOSO
|27/03/2018
|BRASIL 1 X 0 ALEMANHA
|AMISTOSO
|23/03/2018
|BRASIL 3 X 0 RÚSSIA
|AMISTOSO
|10/11/2017
|BRASIL 3 X 1 JAPÃO
|AMISTOSO
|10/10/2017
|BRASIL 3 X 0 CHILE
|ELIMINATÓRIAS
|31/08/2017
|BRASIL 2 X 0 EQUADOR
|ELIMINATÓRIAS
|13/06/2017
|BRASIL 4 X 0 AUSTRÁLIA
|AMISTOSO
|28/03/2017
|BRASIL 3 X 0 PARAGUAI
|ELIMINATÓRIAS
|23/03/2019
|BRASIL 4 X 1 URUGUAI
|ELIMINATÓRIAS
|25/01/2017
|BRASIL 1 X 0 COLÔMBIA
|ELIMINATÓRIAS
|16/11/2016
|BRASIL 2 X 0 PERU
|ELIMINATÓRIAS
|10/11/2016
|BRASIL 3 X 0 ARGENTINA
|ELIMINATÓRIAS
|11/10/2016
|BRASIL 2 X 0 VENEZUELA
|ELIMINATÓRIAS
|06/10/2016
|BRASIL 5 X 0 BOLÍVIA
|ELIMINATÓRIAS
|06/09/2016
|BRASIL 2 X 1 COLÔMBIA
|ELIMINATÓRIAS
|01/09/2016
|BRASIL 3 X 0 EQUADOR
|ELIMINATÓRIAS
EMPATES
|DIA
|JOGO
|COMPETIÇÃO
|13/10/2019
|BRASIL 1 X 1 NIGÉRIA
|AMISTOSO
|10/10/2019
|BRASIL 1 X 1 SENEGAL
|AMISTOSO
|07/09/2019
|BRASIL 2 X 2 COLÔMBIA
|AMISTOSO
|27/06/2019
|BRASIL 0 (4) X (3) 0 PARAGUAI
|COPA AMÉRICA
|18/06/2019
|BRASIL 0 X 0 VENEZUELA
|COPA AMÉRICA
|23/03/2019
|BRASIL 1 X 1 PANAMÁ
|AMISTOSO
|17/06/2018
|BRASIL 1 X 1 SUÍÇA
|COPA DO MUNDO
|14/11/2017
|BRASIL 0 X 0 INGLATERRA
|AMISTOSO
|05/10/2017
|BRASIL 0 X 0 BOLÍVIA
|ELIMINATÓRIAS
|05/09/2017
|BRASIL 1 X 1 COLÔMBIA
|ELIMINATÓRIAS
DERROTAS
|DIA
|JOGO
|COMPETIÇÃO
|16/11/2019
|BRASIL 0 X 1 ARGENTINA
|AMISTOSO
|11/09/2019
|BRASIL 0 X 1 PERU
|AMISTOSO
|06/07/2018
|BRASIL 1 X 2 BÉLGICA
|COPA DO MUNDO 2018
|09/06/2017
|BRASIL 0 X 1 ARGENTINA
|AMISTOSO
SALDO DE GOLS
|GOLS MARCADOS
|GOLS SOFRIDOS
|SALDO DE GOLS
|JOGOS EM QUE SOFREU GOLS
|JOGOS EM QUE NÃO SOFREU GOLS
|109
|19
|90
|16
|34
ARTILHEIROS NA ERA TITE
|JOGADORES
|GOLS MARCADOS
|GABRIEL JESUS
|19
|NEYMAR
|18
|COUTINHO
|12
|FIRMINO
|11
|PAULINHO
|8
|RICHARLISON
|7
|MIRANDA, THIAGO SILVA, WILLIAN, CASEMIRO, EVERTON
|3
|RENATO AUGUSTO, DIEGO SOUZA, MARCELO, THIAGO SILVA, MARQUINHOS, LUCAS PAQUETÁ
|2
|ALEX SANDRO, FILIPE LUÍS, TAISON, DAVID NERES, DANIEL ALVES, DANILO
|1
TOTAL DE JOGADORES CONVOCADOS POR TITE
|JOGADORES
|CONVOCAÇÕES
|GOLEIROS
|ALISSON
|14
|EDERSON
|14
|GABRIEL BRAZÃO
|1
|WEVERTON
|11
|ALEX MURALHA
|3
|CÁSSIO
|4
|NETO
|2
|HUGO
|1
|SANTOS
|2
|DIEGO ALVES
|1
|IVAN
|1
|DANIEL FUZATO
|1
|MARCELO GROHE
|3
|DANILO FERNANDES
|2
|LATERAIS
|DANIEL ALVES
|12
|FÁGNER
|10
|GABRIEL MENINO
|1
|DANILO
|9
|RAFINHA
|2
|MARCOS ROCHA
|1
|ÉDER MILITÃO
|5
|MARIANO
|1
|MARCELO
|8
|FILIPE LUÍS
|12
|ALEX SANDRO
|10
|RENAN LODI
|4
|ALEX TELLES
|2
|WENDELL
|1
|FÁBIO SANTOS
|1
|JORGE
|2
|ISMAILY
|1
|EMERSON
|1
|ZAGUEIROS
|MARQUINHOS
|16
|DEDÉ
|2
|MIRANDA
|11
|THIAGO SILVA
|15
|RODRIGO CAIO
|8
|GIL
|5
|GEROMEL
|2
|DAVID LUIZ
|1
|FABINHO
|8
|JEMERSON
|1
|LUAN
|1
|VICTOR HUGO
|1
|FELIPE
|3
|DIEGO CARLOS
|1
|SAMIR
|1
|MEIO-CAMPISTAS
|PAULINHO
|10
|CASEMIRO
|16
|ALLAN
|4
|WALACE
|1
|FERNANDINHO
|9
|RAFAEL CARIOCA
|2
|ANDREAS PEREIRA
|1
|FRED
|2
|ARTHUR
|9
|HENRIQUE
|1
|WILLIAN ARÃO
|1
|RENATO AUGUSTO
|10
|MATHEUS HENRIQUE
|1
|BRUNO GUIMARÃES
|2
|COUTINHO
|17
|GIULIANO
|7
|LUCAS LIMA
|5
|DIEGO
|4
|ÉVERTON RIBEIRO
|2
|FELIPE ANDERSON
|1
|RODRIGUINHO
|2
|LUCAS PAQUETÁ
|7
|DOUGLAS LUIZ
|3
|ALLAN
|2
|OSCAR
|1
|GUSTAVO SCARPA
|1
|CAMILO
|1
|ATACANTES
|GABRIEL JESUS
|13
|NEYMAR
|13
|ROBERTO FIRMINO
|15
|WILLIAN
|12
|TAISON
|6
|DOUGLAS COSTA
|8
|DIEGO SOUZA
|4
|DUDU
|2
|LUAN
|2
|DIEGO TARDELLI
|1
|GABIGOL
|2
|ANDERSON TALISCA
|1
|WILLIAN JOSÉ
|1
|EVERTON
|6
|RICHARLISON
|7
|VINICIUS JR
|3
|RODRYGO
|2
|DAVID NERES
|2
|BRUNO HENRIQUE
|2
|MATHEUS CUNHA
|1
|PEDRO
|1