Tite redesenha ataque com Firmino à la Neymar e Richarlison de 9

Sem a dupla Coutinho e Neymar, o ataque da seleção brasileira está redesenhado para esta terceira rodada de eliminatórias. Everton Ribeiro e Gabriel Jesus entram no time, mas o técnico Tite preferiu não se aprofundar nos detalhes sobre o posicionamento do quarteto escalado para receber a Venezuela no Morumbi nesta sexta-feira.

"Richarlison vai de nove [jogou aberto contra o Peru], e Firmino sendo um jogador mais arco do que flecha, mais livre [havia jogado mais como centroavante nas duas primeiras rodadas]. Mas não quero entrar em mais detalhes porque por estratégia procuramos preservar um pouco a informação", explicou rapidamente o treinador.

O que é possível imaginar, portanto, é que Gabriel Jesus será o atacante aberto pela direita, como jogou na conquista da Copa América exatamente ganhando a posição de Richarlison. Sobre Everton Ribeiro, o treinador se resumiu a defini-lo como um "criador". A combinação exata entre o flamenguista e Firmino ficará mesmo para o campo, se mais fixos ou mais móveis entre o centro e o lado esquerdo.

E Cebolinha? Tite foi perguntado sobre retomar o esquema da Copa América, quando o então jogador do Grêmio virou titular. Agora, o treinador deu a entender que a prioridade foi de manter a configuração do ataque com Renan Lodi sendo o grande protagonista da ponta esquerda, como nos dois últimos jogos. "Sei da importância do Everton, da qualidade, vertical, agudo, só que nessa nova articulação ofensiva a gente procurou ter Renan Lodi, Firmino e Richarlison".

De fato, o posicionamento do lateral do Atlético de Madri, combinando com um Neymar menos ponta e mais influente por dentro, foi a grande novidade da seleção na retomada dos jogos neste ano, em outubro, após longa pausa por conta da pandemia. Nesse cenário, Cebolinha acaba preterido por conta de sua característica de um jogo mais aberto.

Além do atacante do Benfica, a seleção terá Vinicius Junior e Pedro no banco de reservas. Para a partida contra o Uruguai, em Montevidéu, na próxima terça-feira, Neymar deve estar à disposição após usar esses dias para se recuperar de problemas físicos.

Nas rodadas anteriores, Tite ainda contava com Matheus Cunha, convocado para substituir o lesionado Gabriel Jesus, e Rodrygo, parceiro de Vinicius no Real Madrid. No segundo semestre do ano passado, Gabigol, Bruno Henrique, Wesley Moraes e David Neres ganharam minutos em amistosos, sendo que este último estava no grupo campeão da América no Maracanã em julho.

Disputa no setor ofensivo à parte, no gol a seleção terá Ederson, que faz seu décimo jogo como titular da equipe, apenas o segundo em jogos por competições. A defesa se mantém com Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Renan Lodi. O time segue com Allan, substituindo o lesionado Casemiro, ao lado de Douglas Luiz; e as quatro posições mais à frente ficam com Everton Ribeiro, pela primeira vez titular da seleção, Firmino, Richarlison e Gabriel Jesus.