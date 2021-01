Hugo Souza tem mais jogos que Diego Alves no Brasileirão

Uma das gratas surpresas do Flamengo na temporada, Hugo Souza será mais uma vez titular na meta Rubro-Negra. O jovem goleiro vai assumir o posto de Diego Alves que não se recuperou de uma lesão na coxa e terá a missão de guardar as redes diante do Fluminense.

Esta será a 13ª partida de Hugo no Campeonato Brasileiro, o que faz dele o goleiro mais utilizado pelo Flamengo na competição. O camisa 1 e um dos capitães da equipe, Diego Alves tem apenas 9 jogos no torneio nacional.

Hugo Souza ganhou a primeira oportunidade como titular no empate em 1 a 1 com o Palmeiras, no primeiro turno do Brasileirão. Depois de uma grande exibição, ele furou a fila e passou a ser até o primeiro goleiro, uma vez que Domènec Torrent chegou a deixar Diego Alves no banco e deu sequência para o cria da base.

Desde que chegou no Flamengo, no entanto, Rogério Ceni deixou claro que seu goleiro titular é Diego Alves e todas às vezes que o camisa 1 esteve à disposição começou jogando. Ainda assim, Hugo ganhou oportunidades, uma vez que o companheiro tem sofrido bastante com lesões.

Ao todo, Hugo Souza soma 16 partidas com a camisa do Flamengo, 12 delas foram sob o comando de Dome e 4 com Rogério Ceni. Contra o Fluminense, o goleiro tem mais uma oportunidade de mostrar serviço ao atual treinador e começar 2021 ainda mais forte no clube.

O Flamengo encara o Fluminense nesta quarta-feira (06), às 21h30, no Maracanã. O confronto é válido pela 28º do Campeonato Brasileiro. Com 49 pontos, o time de Ceni ocupa a terceira posição na tabela.