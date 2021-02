Título de bicampeão brasileiro do Flamengo reitera auge pós-Zico e força de Superclube

O Flamengo chegou ao bicampeonato consecutivo do Brasileirão. Mesmo com a derrota por 2 a 1 para o São Paulo, o time de Rogério Ceni chegou ao título, coroando a geração que brilhou no ano passado e nesta temporada, viveu de altos e baixos.

Com oito conquistas do Brasileiro Unificado, é a segunda vez na história que o clube carioca chegou a duas conquistas de forma seguida. Antes, a equipe liderada por Zico, em 1982 e 1983, também levantou duas taças.

A atual geração, com Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta, Éverton Ribeiro e Gerson como protagonistas, conquistou a Libertadores, a Supercopa do Brasil, a Recopa Sul-Americana, o Carioca e o Brasileirão em 2020, completando 7 taças em dois anos.

Com isso, o Fla repete os feitos do Santos, bicampeão em 1961 e 1962 e do Palmeiras, na mesma década. Na temporada passada, o Fla encantou e nesta edição da Série A, o status de Superclube, de maior torcida e clube mais popular do Brasil conseguiu a taça, em temporada irregular, tendo liderado o campeonato em duas rodadas.