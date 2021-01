Título do Palmeiras faz SBT golear Globo em audiência na TV aberta

Além do Palmeiras, o SBT tem motivos para comemorar. Com a final da Libertadores, vencida por 1 a 0, a emissora conseguiu sua maior vitória sobre a Globo na última partida exibida na temporada. O canal teve média superior e, no pico, chegou a marcar mais de três vezes os pontos da rival na região metropolitana de São Paulo.

Os números coletados, ainda preliminares, indicam que, ao final do confronto, o SBT chegou a 31 pontos, contra 10 da Globo, que no momento transmitia a novela Flor do Caribe.

Levando em conta a média, o SBT também se manteve superior. Foram 25 pontos de média contra 11 da Globo, que teve também durante o tempo a exibição do Caldeirão do Huck e inserções do reality show Big Brother Brasil.

O Palmeiras agora se prepara para o Mundial de Clubes, que começa já nesta quinta-feira (4), com Tigres, do México, e Ulsan, da Coreia do Sul. O vencedor do duelo será o adversário do Palmeiras nas semifinais, domingo, dia 07 de fevereiro, mas o SBT não tem os direitos de transmissão do torneio, que são da Globo.