No documentário 'Campo de Estrellas', da 'Real Madrid TV', um jogador do clube é analisado em cada edição. E o próximo protagonista será Vinicius Junior.

Em um trailer já compartilhado, o jovem relembrou o interesse do Barcelona em sua contratação quando ele ainda atuava no Flamengo e deu mais detalhes sobre sua transferência.

"Tinha propostas do Barça e do Real e só tive dois dias para escolher", afirmou o atacante. Ulysses Paixão, agente do jogador contou como foi a decisão, que não deixou margem para dúvidas: "Falamos com ele e nos disse que queria ir ao Real".

Vinicius ainda lembrou o dia de sua apresentação no Santiago Bernabéu junto a Ronaldo Nazário: "Foi um dos dias mais felizes da minha vida. Me vejo no Real por muito tempo, ganhando tudo e sendo muito grande".