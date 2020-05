"Tive coronavírus, mas fui estúpido"

Giuseppe Bergomi contraiu o novo coronavírus e sentiu os efeitos da Covid-19. Em conversa durante transmissão no Instagram, o ex-jogador contou ter subestimado o vírus.

"Fui estúpido, subestimei. Em 21 de fevereiro, fiz um jogo e uma pessoa estava com pneumonia. Não jogamos mais, mas no dia 26 estive em Nápoles para comentar o jogo do Barcelona e, depois, em Perugia, assisti ao jogo com o Benevento. Acho que subestimei demais, pois estive em contato com várias pessoas", disse Bergomi.

"Pensei que era uma gripe, mas depois fiz o teste e deu positivo. Tive problemas nas costas e com o olfato. Estive isolado 20/25 dias, mas agora sinto-me bem e já comecei a correr", acrescentou Bergomi, que tem 56 anos.

Capitão histórico da Inter de Milão, Giuseppe Bergomi atuou no clube entre 1979 e 1999.