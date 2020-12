"Tive que mudar em Madri, ali sempre querem mais"

Kaká, ex-jogador de São Paulo, Milan e Real Madrid, entre outros, relembrou a sua etapa no conjunto merengue e assegurou que o estilo era "muito ofensivo", e que até quando estavam vencendo por 3 a 0 o público queria mais.

O brasileiro conversou com a 'Sky Sports' e revelou alguns aspectos da sua carreira. "Tive que mudar um pouco o meu jogo. O estilo do Real Madrid é muito agressivo, mesmo quando está vencendo por 3 a 0 a torcida pede mais. Assim é o Real Madrid, ofensivo o tempo inteiro. Eu tive que me adaptar", disse o jogador.

Kaká também falou sobre a figura do '10' clássico que pareece estar desaparecendo. "Eu vi essa mudança com o passar do tempo. A situação é estranha porque não é que não existam mais esse jogadores, é que outras posições estão sendo melhor avaliadas. Agora temos o 4-3-3, onde os três jogadores do meio são 'box to box", completou Kaká.