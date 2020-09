"Toda história tem um começo e um fim", diz Rakitic ao deixar o Barcelona

O ex-jogador azulgrana Ivan Rakitic, contente de voltar ao Sevilla, garantiu que no Barcelona viveu os "melhores momentos da sua carreira".

"Foi muito lindo com o Barcelona, onde vivi os melhores momentos da minha carreira, mas toda história tem um começo e um fim", disse o croata.

"O meu respeito pelo Barça é máximo e claro que não celebraria um gol. Vou acompanhar de perto tudo o que acontece aqui e, se chegar o momento, não vou poder festejar um gol porque tenho o Barça no coração ", comentou.

Um dos grandes nomes do vestiário do Barcelona, Rakitc também falou sobre o 'caso Messi, que fez o mundo do futebol tremer.

"Tive muito que pensar sobre mim mesmo para pensar sobre outros jogadores. Respeito a decisão de todos os jogadores e já disse que são decisões que cada um tem que tomar. Acima de tudo, respeito o Barça, faz parte da minha vida e do meu coração e falo da minha situação, penso que já era hora de dar o passo. Então, cada jogador deve fazer o que achar melhor para eles".

"O que muitos companheiros de equipe me transmitem é que o Barça é o Barça. É o maior clube do mundo e isso não vai mudar. Chegar ao Barça é um sonho de todo jogador e ele entende a dificuldade de permanecer muitos anos. O futebol é complicado e não é fácil conseguir tantos títulos todos os anos. O Barça conquistou o respeito do mundo do futebol e assim vai continuar."