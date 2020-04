Todas as datas para o retorno do Espanhol

Tudo indica que haverá futebol a portas fechadas e que a LaLiga não será cancelada. A curva do coronavírus continua melhorando, embora ainda existam dados trágicos. O positivo é que o número de mortes continua diminuindo e que o número de recuperados está aumentando.

Isso gera grandes doses de positividade para o retorno à normalidade do futebol e de todo o país. O programa 'Tiempo de Jogo' de 'COPE' relatou as datas que são estudadas e que têm altas chances de serem confirmadas.

No dia 4 de maio, o treinamento individual começará em todos os times de futebol nas instalações do clube, além de poderem bater bola seguindo as medidas de segurança e saúde.

Em 18 de maio, haverá um passo a mais para os trabalhos em grupo, enquanto em 1º de junho será possível trabalhar com toda a equipe reunida. A LaLiga, por sua vez.

Para voltar às competições, em meados de junho seria recebido o protocolo a ser seguido para finalizar a temporada com portas fechadas, pois espera-se que não haja público até 2021. Essas datas coincidem com o que foi dito pelo Ministro da Saúde da Espanha, Salvador Illa, que vê um retorno imprudente ao futebol antes do verão.

"Não posso dizer agora se o futebol profissional será capaz de reiniciar sua atividade antes do verão. Seria imprudente da minha parte", afirmou ele em comunicado neste domingo. As partidas oficiais não começariam até, mais ou menos, o final de junho ou o início de julho.