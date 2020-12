Todas as probabilidades do sorteio das oitavas da Champions League 2020-21

Terminou a fase de grupos da Liga dos Campeões 2020-21 com os 16 classificados para as oitavas de final. Agora o interesse está estagnado até segunda-feira, 14 de fevereiro, quando o sorteio será realizado na sede da UEFA, em Nyon (Suíça). Como sempre, com três condições: não podem se enfrentar os primeiros e segundos de cada grupo, nem equipes do mesmo país ou do mesmo grupo na fase anterior. Não se trata de um sorteio apenas, e as opções de um clube condicionam outro e vice-versa.

A partir daí, a calculadora do ProFooballDB simulou todas as probabilidades possíveis. Aqui estão todos, um por um.

GRUPO A

O Bayern de Munique brilhou com 16 pontos na fase de grupos. Com Atlético de Madrid, Borussia Mönchengladbach e RB Leipzig fora da equação, dos cinco possíveis rivais, aquele com mais chances é o Barça, com 22,2%. Com o 8 a 2 ainda muito recente, sem dúvida falaríamos do duelo mais mórbido do mata-mata. Porém, em um leque de opções muito semelhante, aparece o Sevilla (21,2%) e Lazio (21%).

Já o Atlético de Madrid tem até seis pretendentes possíveis, sendo que entre eles o Borussia Dortmund é aquele que a priori seria o seu rival pelas probabilidades (22,8%). Uma bênção, considerando que Manchester City, Liverpool, Chelsea, Juventus e PSG também aparecem no radar.

GRUPO B

As reviravoltas inesperadas do grupo B finalmente colocaram a Inter de Milão fora do jogo, inclusive da Liga Europa, e o Real Madrid como primeiro do grupo, quando parecia quase impossível. Uma grande alegria para os de Zidane, que agora têm pela frente uma travessia mais promissora. Dos seus quatro adversários possíveis, RB Leipzig é o que parece 'o escolhido', com 30,5% de chances. Claro, dentro de um nível geralmente acessível, haveria um sabor agridoce, já que o estreante semifinalista da Champions e autor de 12 pontos em um grupo com PSG e Manchester United é o mais forte dos quatro. De todas as porcentagens de possíveis cruzamentos, esta é a mais alta.

O 'Gladbach, por sua vez, pretende enfrentar nas oitavas de final a Juventus (25,6%), depois que o Bayern, Real Madrid e Borussia Dortmund foram excluídos de seus cruzamentos.

GRUPO C

O Manchester City, que como atual campeão atingiu a marca de 16 pontos do seu grupo, apenas apresenta a incompatibilidade do Porto para os seus possíveis cruzamentos, apresentando um panorama de probabilidades muito semelhantes. O que aparece um pouco acima dos demais é o Borussia Mönchengladbach, com 18%. O menos provável é o Atalanta (12,4%).

Quanto à equipe portuguesa, que terminou em segundo com 13 pontos depois de uma muito boa participação na fase anterior, também se vê num cenário de sete possibilidades, entre as quais a maior é a de pegar o Real Madrid (20,4%) .

GRUPO D

Da mesma forma, o elenco dos adversários do Liverpool é mais aberto, primeiro do grupo D. Com 18,4%, a calculadora diz que eles devem enfrentar o Borussia Mönchengladbach. Os seus 10,6% contra o Porto são a mais baixa de todas as combinações deixadas pela calculadora.

O Atalanta, que disputou um duelo ferrenho com o Ajax pela segunda vaga na última rodada, riscou a Juventus da lista, além do Liverpool. Assim seria seu futuro iminente, sempre segundo as probabilidades, diante do Real Madrid (23,7%).

GRUPO E

O Chelsea conquistou este grupo com 14 pontos acima do Sevilla, sua única incompatibilidade para as oitavas de final. Lampard também aponta para 'Gladbach como sua primeira escolha (18,6%), seguido de perto por RB Leipzig (16,1%). Ou seja, eles têm mais de um terço das chances de cruzarem com uma equipe alemã no mata-mata.

Os de Lopetegui não têm exatamente o mesmo panorama. O Bayern de Munique, com 21,2% de chances, seria seu rival potencial. Não é que o resto seja muito mais fácil, embora o Borussia Dortmund (20,4%) apareça como segundo candidato, sem dúvida algo que os torcedores do Sevilla prefeririam.

GRUPO F

O Borussia Dortmund é justamente o próximo da lista. Líder deste grupo com 13 pontos, dificilmente não enfrentará um rival espanhol: a sua situação lhe dá 22,8% de chances de cruzamento com o Atlético de Madrid, 21,5% contra o Barcelona e 20,4% contra o Sevilla.

A Lazio, que sofreu mais do que se poderia esperar para cumprir o favoritismo como uma das duas classificadas, sabe que é difícil para ela quem quer que seja seu rival. Porém, entre suas seis opções, duas das mais letais: Real Madrid (25,4%) e Bayern de Munique (21%) têm mais possibilidades.

GRUPO G

O retumbante 3 a 0 da Juventus no Camp Nou na última rodada mudou radicalmente sua vida de acordo com a gama de candidatos deixados. Com Atalanta e Lazio também excluídos, Borussia Mönchengladbach (25,6%) e RB Leipzig (21,7%) quase garantem que você terá que viajar para a Alemanha.

O Barcelona representa o caso oposto, embora também pretenda enfrentar um adversário teutônico. O Bayern é o mais provável (22,2%), embora os mais otimistas esperem que as chances de formar dupla com o Borussia Dortmund (21,5%) pesem mais. O menos provável de seus rivais é um cruzamento contra o Manchester City de Guardiola (13,7%).

GRUPO H

A tremenda emoção do Grupo H finalmente deixou o PSG como líder. Entre 11%, o do Porto, e 19,4%, o do Borussia Mönchengladbach, se localizada a equipe treinada por Thomas Tuchel, que é outra das que tem o número máximo de adversários, sete.

Depois de deixar o Manchester United de fora, o RB Leipzig estará entre os que mais sofrerão. Não só por causa dos 30,5% de chances de pegar o Real Madrid, mas porque a segunda na disputa é a Juventus, com 21,7%. A priori, o Chelsea poderia ser o seu favorito, embora as chances permaneçam em 16,1%.