Todibo, de volta ao Camp Nou?

O Barcelona teve uma semana agradável com goleadas contra o Dinamo Kiev e contra o Osasuna que nos fizeram esquecer, de repente, a derrota na Wanda Metropolitano contra o Atlético de Madrid.

No entanto, esses dois triunfos não cobrem os problemas de uma equipe do Barça que sente arrepios cada vez que olha para trás e vê uma retaguarda que, com a lesão de Gerard Piqué, tem um número mínimo de jogadores disponíveis.

No último duelo contra o Osasuna, o alarme disparou no Camp Nou, quando Clément Lenglet teve de sair lesionado. Embora o caso do francês não seja grave, em Barcelona há quase um pânico com a falta de opções na posição.

Por isso, de olho no mercado de inverno, o nome de Eric García ressoa com força, embora pareça que a equipe espanhola poderia ter um velho conhecido do Camp Nou como um reforço inesperado.

Acontece que, segundo 'O Jogo', Jean-Clair Todibo poderá regressar ao Barcelona em janeiro, uma vez que o Benfica, clube no qual está emprestado, não conta com ele e a sua intenção é devolvê-lo à equipe 'culé' o mais rápido possível.

O francês foi para Lisboa no verão passado, mas ainda não estreou pela equipe portuguesa. O técnico Jorge Jesus está contando com outros zagueiros e as lesões também estão mexendo com suas chances de participação.

Por tudo isso, o Benfica estaria mais do que interessado em se livrar do jogador, o que poderia significar um acréscimo a custo zero para um Ronald Koeman que precisa de zagueiros disponíveis ​​para conseguir montar uma boa defesa.