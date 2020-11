Todibo, Rakitic, Dembélé e 110 milhões: a última tentativa por Neymar

Poucos dias depois de sua última entrevista, Javier Bordas voltou a se colocar diante de um microfone, desta vez do 'El Partidazo de COPE', para falar das operações frustradas pela última Junta Diretiva do Barcelona presidida por Josep Maria Bartomeu. Ele, como ex-gerente, ofereceu informações privilegiadas sobre os movimentos.

Nessa última palestra, ele reconheceu as negociações para a volta de Neymar, algo que não foi finalizado. Mas Bordas, nesta ocasião, explicou qual foi a última ofensiva que a equipe do Barça lançou para assinar com a estrela brasileira.

Bordas reconheceu que o Barcelona chegou a oferecer Jean-Clair Todibo, Ivan Rakitic e o empréstimo para uma temporada de Ousmane Dembélé mais 110 milhões de euros. O PSG, por sua vez, não aceitou, pois pedia 130 milhões, mais as outras três condições.

O clube também cogitou a incorporação de Kylian Mbappé justamente no ano em que ele deixou o Monaco. Logo após a saída de Ney, o time precisava de um jogador de ataque e o francês estava ao alcance.

"O Monaco preferiu não reforçar um rival direto. Mbappé era do gosto do Barça e uma opção para ocupar o lugar de Neymar. Teríamos conseguido ele por cerca de 100 milhões. Não aconteceu porque o secretariado técnico preferia Dembélé", afirmou.

Bordas surpreendeu a todos ao revelar que a entidade iniciou uma última ofensiva dois dias antes de contratar Dembélé para tentar contratar os dois jogadores franceses no mesmo mercado. O que teria acontecido àquele Barça com Dembélé e Mbappé juntos na mesma equipe?