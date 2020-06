Todibo será o próximo

Todibo não tem lugar nos planos do Barcelona, clube que observa as possibilidades do mercado para negociá-lo.

Informação publicada por 'Mundo Deportivo' afirma que os catalães querem lucrar no mínimo 25 milhões de euros com a venda do zagueiro de 20 anos.

O jornal cita quatro ingleses e um espanhol interessados na contratação do jovem. Watford, Southampton, Leicester e Everton querem levá-lo à Premier League, enquanto o Sevilla cogita investir pelo retorno de Todibo à Espanha.

O jogador revelado pelo Toulouse foi contratado pela diretoria do Camp Nou durante a temporada 2018-19, mas disputou apenas cinco partidas e foi emprestado ao Schalke 04. No time alemão, o francês atuou em dez partidas, sendo titular em seis.