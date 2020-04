"Todo mundo espera de Pogba o mesmo que Ronaldo ou Messi"

Bruno Fernandes saiu em defesa do seu companheiro de Manchester United, Paul Pogba, que vem sendo especulado em várias equipes do Velho Continente.

"Paul está voltando de um mau momento devido à lesão. Quando ele jogava, a equipe e o clube também não estavam bem. As expectativas são altas em relação a ele, porque Pogba é um jogador top e o Manchester United pagou muito por ele", disse aos canais do clube.

"Todos esperaram muito dele como esperam do Ronaldo, na Juventus ou do Messi, no Barcelona. As pessoas esperam isso do Paul em Manchester porque eles sabem as suas qualidades. Temos muita confiança nele", completou.

"Estou confiante em relação ao que Pogba pode nos dar. Ele tem muito para dar, tem muita qualidade e acho que, com a energia positiva no clube, porque vencemos muitos jogos e estamos em um bom momento, todos vão ser mais pacientes com ele", concluiu.