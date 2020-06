O Real Madrid derrotou a Real Sociedad por 2 a 1 neste domingo e tirou a liderança do Barcelona, que empatou dois dias antes contra o Sevilla.

A mudança no topo veio com polêmica sobre o uso do VAR na partida do time de Zidane, assunto de pergunta nesta segunda-feira ao treinador Quique Setién. "Há coisas que não podemos controlar e que não dependem de nós. Todo mundo viu o que houve no Anoeta, que cada um tire suas conclusões", disse o comandante do Barcelona.

"Vou deixar de lado as decisões da arbitragem. Vou focar em assuntos futebolísticos", acrescentou o técnico, evitando entrar em polêmicas sobre jogos de outros times.

Quique Setién ponderou: "Tentaremos fazer as coisas bem em campo e deixaremos de lado o resto. Os árbitros às vezes te beneficiam, em outras, há injustiças. Passaram vários anos e isso não muda. Sempre é o mesmo, a polêmica sempre vai estar presente".

Houve também uma autocrítica. "Temos que melhorar, mas estou contente com muitas coisas. Marcamos seis gols e não sofremos nenhum. Não temos problemas técnicos, mas é verdade que eu gostaria que fôssemos mais eficientes", disse o técnico.

"A margem de erro agora é menor, mas o Real Madrid também não pode falhar. Muitas ligas se resolveram nas últimas partidas", analisou Setién.

O treinador comparou os duelos que Barcelona e Real Madrid têm na reta final: "Não há grande diferença. Eles também têm que jogar contra equipes fortes, como a gente. Todos podemos passar por apuros".

O Athletic de Bilbao, segundo time com melhor desempenho nas últimas rodadas, também foi tema para o técnico. "Todos conhecemos o Athletic, é uma equipe complicada, é difícil. Na Copa, por exemplo, quando mais achávamos estar com o controle, levamos gol no fim", comentou.

De Jong também foi assunto: "Tem uma pequena lesão. Tudo depende de sua evolução, mas parece que poderemos contar com ele em algumas partidas", concluiu Quique Setién.