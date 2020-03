Todo o PSG tira onda com Haaland após eliminar o Dortmund

O PSG jogou a vida na Champions nesta quarta-feira, após perder para o Dortmund na partida de ida. Neymar e companhia, finalmente, conseguiram espantar os fantasmas de outra eliminação nas oitavas da competição estrelada.

No entanto, um personagem do time alemão recebeu muito destaque: Erling Haaland. O atacante sensação da Europa foi declarado 'persona non grata' em Paris.

A comemoração do norueguês no primeiro jogo das oitavas ficou engasgada no vestiário do Paris. Que esperou o momento certo para dar o troco.

Neymar abriu o placar após cobrança de escanteio de Di Maria e imitou a celebração do rival. Mas não foi só o brasileiro! Quase todo o elenco posou para a foto, que logo foi compartilhada pelo Twitter oficial do clube.