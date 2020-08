Todo o Real Madrid deu negativo no primeiro teste da UEFA

Semana decisiva para o Real Madrid. O time de Zidane chega cheio de moral depois de ser campeão espanhol e encara o Manchester City de Pep Guardiola.

As duas equipes entram em campo na próxima sexta-feira para decidir quem avança as quartas de final. Os 'merengues' precisam reverter o resultado de ida, que terminou com vitória do City por 2 a 1.

Segundo informações da jornalista Arancha Rodríguez, todos os jogadores do Real Madrid testaram negativo para coronavírus nos exames realizados pela UEFA.

Os médicos da equipe visitaram os jogadores em suas casa, seguindo o protocolo do clube, e graças a isso se evitou que Mariano pudesse contagiar os seus companheiros. Tanto que o atacante não fez o exame e continua em isolamento a espera des novos testes no momento oportuno.

Nessa terça-feira a equipe realizará novos testes antes de viajar até Manchester na quinta-feira, onde ferão um último treinamento no Etihad Stadium antes do duelo.