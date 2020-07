Confira a entrevista de Tiago Nunes após a vitória do Corinthians sobre o Palmeiras por 1 a 0 na Arena em Itaquera. O treinador fez questão de elogiar a atuação de Danilo Avelar, que formou a dupla de zaga da equipe ao lado de Gil no retorno do Campeonato Paulista de 2020.