Todos os caminhos levam a Pogba

Vários fatores estão se juntando e estão começando a dar mais credibilidade do que nunca à possibilidade de Paul Pogba finalmente desembarcar no Real Madrid neste verão.

Os jornais 'AS' e 'Sports' acreditam que sim. Por um lado, o contrato do francês com o Manchester United expira em 2021, e não parece haver nenhum movimento que convide a ideia de uma renovação futura.

Assim, este verão seria o último para o United conseguir levantar algum dinheiro com o francês, a contratação mais cara da história do clube mancuniano.

Por outro lado, os 'red devils' continuam com uma conta pendente com o gol, e é por isso que se fala de um interesse crescente em Jadon Sancho e Harry Kane, dois jogadores que não serão nada baratos (embora o último pareça impossível no momento) , e que eles poderiam ser financiados em grande parte com o dinheiro que o Real Madrid pagaria por Pogba.

Apesar de tudo, o Real ainda não tem o caminho livre. A Juve persegue seu ex-jogador, e as reivindicações do United serão elevadas, o que pode forçar, devido à crise, o time merengue a se separar de algum jogador, mas uma troca não parece viável, porque o United precisará de dinheiro.