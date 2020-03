Todos os caminhos levam Coutinho de volta a Inglaterra

As notícias das últimas horas apontam para um interesse do Chelsea em Philippe Coutinho de olho na próxima temporada. Segundo o 'Mirror', Coutinho tem o interesse de voltar ao futebol inglês, onde se destacou para o mundo.

O Barcelona estuda a possibildiade de um novo empréstimo, já que o Bayern não está completamente convencido de investir 120 milhões de euros na compra do meia brasileiro. Eis que surge o Chelsea.

De acordo com o 'Express' o Chelsea prepara a sua temporada 20-21 tendo Coutinho como referência técnica. Ainda é jovem, tem muita qualidade, joga e faz o time jogar... A priori seria um bom negócio.

O Barça pretende recuperar parte do valor investido. É bom lembrar que o brasileiro é a contratação mais cara da história do clube com 120 milhões de euros mais 40 em variáveis. Um valor muito elevado, que faz o Chelsea pensar duas vezes.