A K-League já voltou a ser disputada, assim como outras ligas do mundo. O primeiro dos cinco grandes da Europa a voltar será a Bundesliga e já existe uma expectativa especial.

Mas na Ásia, a bola começou a rolar em 8 de maio, com seis jogos que deixaram 13 gols no total. Todos esses do vídeo abaixo são os gols marcados na rodada da abertura da K-League 2020.