A última temporada entre as 15 vividas por Raúl González no gigante do Santiago Bernabéu foi em 2009/10, quando marcou sete gols. Assim, a eterna lenda do Real Madrid se despediu da torcida 'merengue'.

Relembre como foram as jogadas do atacante contra Deportivo, FC Zürich, Valladolid (duas vezes), AC Milan, Tenerife e Real Zaragoza.