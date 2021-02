Todos os olhares estão voltados para Lenglet

O Barcelona vive um momento delicado. O conjunto azulgrana deixou escapar pontos importantes no empate contra o Cádiz (1-1) e viu a briga pelo título se complicar depois de um pênalti bizarro cometido por Lenglet nos minutos finais.

O francês terminou a partida bastante chateado, já que foi alvo de inúmeras críticas. Tanto que deixou o Camp Nou quase chorando.

Apesar do golpe, Lenglet contou com o apoio de Koeman em entrevista coletiva prévia ao duelo contra o Elche, válido pela 1º rodada do Campeonato Espanhol.

O zagueiro tem uma grande oportunidade de se recuperar e demonstrar que merece ser titular da equipe, mesmo depois da falha. No entanto, a imprensa catalã não crava a sua titularidade, e acredita que o treinador poderia dar uma oportunidade a Umtiti.