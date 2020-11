Todos querem Dayot Upamecano... pior para o Real

Dayot Upamecano conseguiu atrair os olhares dos gigantes da Europa. Clubes como Liverpool e United estariam interessados no seu futebol.

O Real Madrid sonha com o zagueiro francês. Zidane está encantado com o seu futebol e o clube madrilenho poderia desembolsar cerca de 40 milhões de euros por ele.

Aos 22 anos, Upamecano está na boca de todos. De acordo com o jornal 'The Sun', além dos espanhóis, Bayern, Liverpool, United e Manchester City estão na disputa pelo jogador.

Upamecano tem contrato até junho de 2023 com o RB Leipzig, onde é uma peça fundamental no sistema defensivo. As equipes da Premier prometem brigar até o fim, assim como o Bayern que não devem desistir.

Tanto que, o conjunto bávaro considera o francês como o sucessor ideal para Alaba, que deixará a equipe de Flick ao final da atual temporada.