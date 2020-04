Tolisso, operado com sucesso no tornozelo esquerdo

A operação do tornozelo esquerdo de Tolisso foi bem-sucedida. A intervenção foi realizada pelo Dr. Johannes Gabel em Murnau e focada nos ligamentos externos do membro. O próprio clube confirmou que terá que esperar um mês antes de iniciar a reabilitação.

Não se sabe quanto tempo levará o jogador a voltar a ser 100%. A única coisa confirmada é que a data em que ele começará a trabalhar para reduzir os prazos será em meados de maio, bem próximo da terceira semana.

O jogador de futebol tem o desafio de se recuperar o mais rápido possível para participar bem de uma partida de final de temporada ou para se juntar à pré-temporada da próxima. Ele estava quase fora de jogo no ano passado com uma lesão no joelho.

Aos 25 anos e com contrato até 2025, o Bayern esperará que ele retorne ao campo com calma. O objetivo é que ele seja reabilitado seguindo os prazos que os médicos determinam assim que ele puder se exercitar novamente.