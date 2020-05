Toni Kross fala sobre aposentadoria e descarta China

Toni Kroos não se vê em lugar algum além do Santiago Bernabéu, time com o qual tem contrato até 2023.

"Tenho a intenção de estar aqui nesses três anos, então terei 33 anos e será um bom momento para pensar sobre como me sinto e se quero continuar jogando", disse ele. "De qualquer forma, não haverá manchetes sobre mim como 'Kroos vai para a China por dois anos' ou algo parecido. Esqueçam", enfatizou.

Kroos também não imagina um reencontro com Pep Guardiola depois de 2023, caso o técnico ainda esteja no comando do City. "Não posso ir para a Inglaterra com 33 anos, onde eles jogam um futebol muito físico, por exemplo", explicou.

"Em geral, não consigo me imaginar outro lugar", ressaltou.

Mais provável seria renovar mais uma vez com o Real Madrid se as duas partes desejarem. "Se nos encontrarmos e acharmos que ainda se pode renovar por um ano, porque o desempenho ainda é bom o suficiente e se eu ainda tiver motivação, eu não descartaria isso", projetou Kroos.

O meia admitiu que sente um certo orgulho ao ver como a percepção dele na Alemanha mudou desde que deixou o Bayern para assinar com o Real Madrid. "Em Munique, muitos pensaram que eu iria falhar em Madri", lembrou. Agora, segundo Kroos, "é provável que alguns no Bayern lamentem por ter me deixado sair".

Kroos ainda comentou que a Espanha aguarda com expectativa a retomada da Bundesliga e que se espera que não haja problemas que também possam afetar outras ligas europeias.