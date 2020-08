Tonali assinará com a Inter por quatro anos, diz jornal

Tonali está a um passo da Inter. A fórmula para a sua chegada será um empréstimo com opção de compra obrigatória. A operação deve rondar os 35 milhões de euros, de acordo com 'Corriere di Brescia'.

A citada fonte garante que o jogador teria dado a sua palavra ao clube italiano. Seu contrato terá validade de quatro anos e receberá 2,5 milhões de euros por temporada.

Essa é a contratação mais aguardada por Antonio Conte, que sofreu com as últimas informações que apontavam para um 'chapéu' do Milan.

Chamado de 'novo Pirlo', Tonali de apenas 20 anos, será o responsável por comandar o meio de campo da Inter. O grande objetivo do clube superar a Juventus, e Tonali será determinante para isso.