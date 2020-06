Tonali se compromete com a Inter e frustra o Barça

Sandro Tonali parece ter escolhido o seu próximo destino. O jornal italiano 'Quotidiano Sportivo' garante que existe um compromisso por parte do jogador com a Inter. Outro duro golpe para o Barcelona.

Com o 'sim' do jogador a equipe de Milão iniciará as negociações com o Brescia. E já teriam até o dinheiro garantido para essa operção graças a compra de Icardi por parte do PSG.

Tonali, uma jovem promessa do futebol italiano chama a atenção dos grande clubes da Europa, mas poderia dar o grande salto de qualidade com a camisa da Inter.