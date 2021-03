VÍDEO: Toni Kroos, o maior alemão da história do Real Madrid

Tony Kroos chegou ao Real Madrid no início da temporada 2014-15 após deixar o Bayern de Munique. Desde então, ele já disputou 309 partidas pelo gigante espanhol, tornando-se o alemão com maior número de jogos na história do clube. O meia soma 21 gols e 70 assistências.

Confira no vídeo acima a trajetória do jogador, que atuou em 14 conquistas do Real Madrid: três Champions League, quatro Mundiais de Clubes, três Supercopa Europeias, dois Campeonatos Espanhóis e duas Supercopa da Espanha.