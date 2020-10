Toni Martínez é o sexto reforço do Porto

Toni Martínez é sexto reforço do plantel campeão nacional para a temporada 2020/21, depois de Cláudio Ramos, Carraça, Zaidu, Taremi e Evanilson. O atacante foi anunciado pelo Porto neste domingo.

Aos 23 anos, ele assinou um contrato com os Dragões válido para as próximas cinco temporadas, até 2025. Sua formação ocorreu no Valencia antes de atuar por Valladolid, Rayo Majadahonda, Lugo, West Ham, Oxford United e Famalicão.

Na longa temporada de 2019/20, Toni Martínez marcou dez gols e deu seis assistências em 32 jogos com a camisola do Famalicão.

“É uma sensação única vestir esta camisola e é um objetivo cumprido na minha carreira juntar-me ao maior clube de Portugal. Espero devolver a confiança depositada em mim dentro do campo. Estou muito feliz por estar aqui", disse Toni Martínez em suas primeiras palavras como jogador do Porto.

O atacante também falou sobre o reencontro com Pepe e Mbemba, agora como companheiro de equipe: “O Pepe é um jogador muito experiente e o Mbemba é um jogador muito rápido. Foram uma dor de cabeça para mim, mas agora vou tê-los do meu lado, que é muito melhor”.

“Sou um jogador jovem, mas já tenho alguma experiência em algumas ligas. Aprendi coisas muito importantes nessas ligas", disse o Toni.