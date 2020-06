Hoje com 50 ano, Oliver Kahn se prepara pensando na carreira de dirigente do Bayern de Munique, onde ele presidirá o Conselho de Administração a partir de 2022.

O histórico goleiro iniciou a carreira no Karlsruher SC antes de atuar pelo clube de sua vida e brilhar pela Seleção Alemã.

Relembramos com esse vídeo as dez melhores defesas de Kahn no gigante de Munique, onde atuou entre as temporadas 1994-95 e 2007-08.