A Copa do Rei terá sequência na próxima semana, com os jogos de volta da semifinal. Confira no vídeo acima dez golaços desta edição do torneio espanhol.

Barcelona e Sevilla disputarão uma das vagas no Camp Nou, com vantagem para o time da Andaluzia após vitória por 2 a 0 na ida. O outro finalista será Levante ou Athletic, que empataram em 1 a 1 o primeiro duelo.