'Top 10' jogadores com 15 ou mais gols por ano no século XXI

O futebol contemporâneo acumula artilheiros de alto nível. Alguns que começar a carreira, como Erling Haaland, outros mais consolidados, tipo Cristiano Ronaldo o Leo Messi. Mas se manter em alto nível é o grande desafio. Diante disso, ProFootballDB listou os dez jogadores que mais vezes atingiram a marca de 15 gols por temporada no século XXI.

Cristiano Ronaldo, que precisamente na última rodada chegou a esse número, é o que mais vezes alcançou o feito. No total, em 15 ocasiões. Além disso, de maneira ininterrupta e em três ligas diferentes desde que conseguiu pela primeira vez na temporada 06-07 com a camisa do Manchester United.

Leo Messi, como acontece em várias classificações, o acompanha de perto. No caso do argentino, com 12. Cabe recordar que o '10' não estreou com o time principal até a temporada 04-05 e que não começou a ser titular até a temporada seguinte. Na atual temporada ainda está a quatro gols dessa marca.

Com onze temporadas, e igualmente em condições de aumentar esse histórico, aparecem nomes como Zlatan Ibrahimovic e Kun Agüero. E para encerrar dos dois dígitos, Robert Lewandowski, com dez. O polonês foi o primeiro a chegar aos 15 gols nessa temporada e agora já tem 20.

Com nove aparecem Cavani, Higuaín e Karim Benzema. Dos três, só o argentino não terá a chance de melhorar esses números na atual temporada. Logo atrás estão nomes como Luis Suárez, que ainda pode melhorar suas marcas e o já aposentado David Villa.