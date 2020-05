VÍDEO: Top 3 gols de Neymar pelo PSG na Champions

Neymar foi uma das grandes armas do PSG em busca do sonho de conquistar a Liga dos Campeões. Suas duas lesões graves nas duas últimas edições coincidiram com um adeus precoce da equipe.

Agora que a rodada das oitavas já passou, precisamente com alguns gols do brasileiro, o clube se apoia nele, para que continue fazendo gols bonitos e importantes e, finalmente, alcance o grande título continental.

No vídeo abaixo, três golaços do brasileiro são mostrados para encher o torcedor de boas recordações.