O PSG está a um passo da final da Champions League, que sonha em conquistar desde a chegada do Al-Khelaifi.

A equipe parisiense enfrentará o RB Leipzig na semifinal da principal competição do continente, que terá mais um duelo entre os dois países no outro lado do chaveamento, com o Bayern enfrentando o Lyon.

Estes são os melhores gols da equipe do Parque dos Príncipes diante de clubes da Bundesliga.