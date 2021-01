VÍDEO: Top cinco gols de Alex pelo Palmeiras

Alexsandro de Souza, ou simplesmente Alex, hoje tem 43 anos e inicia sua vida de técnico após uma carreira de muito sucesso por Palmeiras, Cruzeiro, Fenerbahçe e Coritiba, além da seleção brasileira.

Uma de suas passagens mais vitoriosas foi pelo Verdão, com 243 jogos disputados, sendo 121 vitórias, 65 empates e 57 derrotas, além de 78 gols marcados.

Confira no vídeo acima os cinco gols mais bonitos do ex-meio-campista no time paulista, com o qual conquistou grandes títulos, como Copa do Brasil (1998), Copa Mercosul (1998), Libertadores da América (1999) e Torneio Rio-São Paulo (2000).