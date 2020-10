O poderoso Barcelona tem história marcada por grandes nomes do futebol mundial. Com grande capacidade econômica, o gigante catalão já montou verdadeiras seleções mundiais, com os maiores talentos de diferentes países.

Entre os nomes que protagonizaram grandes temporadas no Camp Nou, estão diversos ídolos de Portugal. Relembre no vídeo acima cinco grandes gols protagonizados por Simão Barbosa, Deco, Luís Figo e Ricardo Quaresma.