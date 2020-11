VÍDEO: Top 5 gols do PSG sobre o Nantes ao longo dos anos

Líder do Campeonato Francês com 18 pontos, o PSG volta a campo neste sábado em visita ao Nantes pela nona rodada. Os anfitriões somaram oito pontos em seus sete primeiros jogos e buscam subir para a primeira metade da tabela.

O técnico Thomas Tuchel não contará com a presença de Neymar, que se lesionou na partida do meio de semana pela Champions. Confira no vídeo acima uma compilação com os cinco melhores gols do Paris Saint-Germain contra os adversários deste fim de semana.