A Premier League 2019/20 terminou com uma invejável superioridade de um Liverpool que chegou aos 99 pontos. A equipe do Crystal Palace, por outro lado, terminou no meio da tabela, em 14º lugar com 43 pontos.

No vídeo acima, você confere três dos melhores gols marcados pela equipe na temporada passada. Lances lindos protagonizados por Jordan Ayew, Wilfried Zaha e Luka Milivojević.