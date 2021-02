Torcedor do Inter que bancou Rodinei promete “mala branca” para São Paulo vencer o Flamengo

O pecuarista Elusmar Maggi ficou famoso nas conversas de futebol nesta semana, ao ter doado para o Internacional o valor de R$ 1 milhão necessário para a escalação de Rodinei, lateral-direito emprestado pelo Flamengo ao Inter, no duelo decisivo entre os clubes na penúltima rodada do Brasileirão. O Rubro-Negro venceu os gaúchos de virada, por 2 a 1, em duelo marcado pela polêmica expulsão justamente de Rodinei. Arrascaeta e Gabigol marcaram para o Fla depois de Edenílson, de pênalti, ter aberto o marcador.

Com a vitória, o Flamengo ultrapassou o Inter na ponta da tabela e está com uma mão na taça de campeão. Para acabar com o longo jejum sem conquistas no Brasileirão, o Colorado precisa vencer o Corinthians na última rodada e torcer para os cariocas não vencerem o São Paulo dentro do Morumbi – todos os jogos estão marcados para esta quinta-feira (25).

Revoltado com a atuação da arbitragem na derrota dentro do Maracanã, Elusmar garantiu em entrevista à Zero Hora que tem a intenção de doar dinheiro para o São Paulo, de forma a estimular ainda mais os paulistas a vencerem os rubro-negros (prática que no meio do futebol é apelidado como “mala branca”).

“Foi uma vergonha, o lance do Rodinei foi uma vergonha. Na quinta, vamos ser campeões”, disse o torcedor colorado. “Vou injetar dinheiro no São Paulo para a gente ser campeão. Vou estudar com a minha parte jurídica como proceder amanhã (segunda-feira, 22). Vai ser 1 a 0 para a gente contra o Corinthians”, completou Elusmar.